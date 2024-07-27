«Пари НН» и ЦСКА сыграют в матче 2-го тура чемпионата России в субботу, 27 июля. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция встречи. Ключевые события противостояния «Пари НН» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре премьер-лиги нижегородская команда уступила «Рубину» со счетом 2:4. Армейцы начали сезон с ничьей в матче с «Ростовом» — 0:0.

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