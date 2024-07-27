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Сегодня, 07:00

«Пари НН» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Пари НН» и ЦСКА сыграют в чемпионате России 27 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Пари НН» и ЦСКА сыграют в матче 2-го тура чемпионата России в субботу, 27 июля. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция встречи. Ключевые события противостояния «Пари НН» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре премьер-лиги нижегородская команда уступила «Рубину» со счетом 2:4. Армейцы начали сезон с ничьей в матче с «Ростовом» — 0:0.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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