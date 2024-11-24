«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо» в 16-м туре чемпионата России в воскресенье, 24 ноября. Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Пари НН» — «Динамо» Махачкала будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 15-ти туров премьер-лиги нижегородцы и клуб из Махачкалы набрали одинаковое количество очков — по 15. «Пари НН» опережает команду Хасанби Биджиева по дополнительным показателям и занимает 10-е место в турнирной таблице. Клуб из Дагестана идет на 11-й строчке чемпионата.

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