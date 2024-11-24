Сегодня, 18:03
Стали известны стартовые составы «Пари НН» и махачкалинского «Динамо» на последний матч 16-го тура РПЛ.
Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.
«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Боженов, Карич, Калинский, Эктов, Ермаков, Мухин, Веснер Тичич, Боселли.
Запасные: Лукьянов, Гоцук, Ведерников, Александров, Шнапцев, Стаматов, Чистяков, Трошечкин, Карапузов, Царукян, Глейзер, Ожегович.
«Динамо»: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Агаларов, Р.Магомедов, Касинтура.
Запасные: Т.Магомедов, Котин, Кирш, Джапо, Юсупов, Зинович, Хоссейнеджад, Сердеров, А. Гаджиев
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)