Сегодня, 12:56
«Пари НН» и «Динамо» объявили стартовые составы перед матчем 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 14.00 мск.
«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Каккоев, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Ерманов, Боселли.
Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Живоглядов, Стоцкий, Тихонов, Боженов, Шнапцев, Кучаев, Царукян, Кутателадзе, Калайда, Зе Турбо.
«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Купцов, Даса, Паршивлюк, Майсторович, Смолов, Грулев, Гагнидзе, Кутицкий, Гладышев, Лаксальт.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.