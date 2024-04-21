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Сегодня, 12:56

«Пари НН» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

Руслан Минаев
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«Пари НН» и «Динамо» объявили стартовые составы перед матчем 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 14.00 мск.

«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Каккоев, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Ерманов, Боселли.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Живоглядов, Стоцкий, Тихонов, Боженов, Шнапцев, Кучаев, Царукян, Кутателадзе, Калайда, Зе Турбо.

«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Даса, Паршивлюк, Майсторович, Смолов, Грулев, Гагнидзе, Кутицкий, Гладышев, Лаксальт.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Динамо

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
2
0
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