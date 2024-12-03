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«Пари НН» готов сотрудничать с руководством Самарской области в сфере развития спорта в Приволжье

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о вероятном сотрудничестве с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Более чем уверен, что никто ничего скрывать не будет. Поделимся всей информацией, управленческой, финансовой с нашими соседями, братьями по Приволжскому федеральному органу. От этого только все выиграют», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее губернатор Самарской области заявил, что спортивная сфера в регионе возьмет пример с Нижнего Новгорода в формировании автономных некоммерческих организаций (АНО), к числу которых относятся многие спортивные клубы.

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Вячеслав Федорищев
Давид Мелик-Гусейнов
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