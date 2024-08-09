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В пятницу, 9 августа, состоится матч 4-го тура чемпионата России между нижегородским «Пари НН» и подмосковными «Химками». Команды объявили стартовые составы на игру.
Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 18:30 по мск.
«Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Гоцук, Боженов, Калинский, Эктов, Ермаков, Тичич, Ожегович, Боселли.
«Химки»: Обухов, Филин, Гогуа, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Хосонов, Магомедов, Вера, Заболотный, Руденко.
Перед началом встречи «Пари НН» располагается на 11-м месте в таблице РПЛ с тремя очками. «Химки» идут на шестой строчке, имея в активе четыре балла.