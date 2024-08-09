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Сегодня, 20:26

«Пари НН» одержал вторую победу подряд, обыграв в домашнем матче «Химки»

Фото ФК «Химки»
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«Пари НН» одержал победу над «Химками» в домашнем матче 4-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Огнен Ожегович.

Нижегородцы одержали вторую победу подряд и впервые в сезоне-2024/25 выиграли на своем поле. В прошлом туре команда Саши Илича оказалась сильнее махачкалинского «Динамо» (1:0).

«Пари НН» поднялся на шестое место в таблице чемпионата России с шестью очками. «Химки» опустились на седьмую строчку, у подмосковной команды четыре очка.

В следующем матче «Пари НН» встретится на выезде с ЦСКА 14 августа. «Химки» днем ранее сыграют в гостях с «Ростовом». Оба противостояния пройдут в рамках группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
09 авг, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:0
Химки

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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