«Пари НН» в 4-м туре РПЛ на своем поле примет «Химки» в пятницу, 9 августа. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Пари НН» — «Химки» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке на канале «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 18.20 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Пари НН» после трех туров чемпионата России набрал 3 очка и идет на 12-й строчке в турнирной таблице. «Химки» имеют в своем активе 4 балла и идут на 6-м месте в РПЛ.

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