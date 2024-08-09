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Сегодня, 08:30

«Пари НН» — «Химки»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Пари НН» в 4-м туре РПЛ сыграет против «Химок» 9 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Стадион «Нижний Новгород».
Фото ФК «Пари НН»
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«Пари НН» в 4-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 сыграет против «Химок» в пятницу, 9 августа. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Пари НН» — «Химки» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке на канале «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 18.20 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
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