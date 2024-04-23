«РБ Спорт»: «Пари НН» выкупит Ермакова у ЦСКА за 20 миллионов рублей

Руководство «Пари НН» заинтересовано в подписании полноценного контракта с полузащитником Никитой Ермаковым, выступающего за клуб на правах аренды из ЦСКА. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, нижегородцы планирует активировать опцию выкупа 21-летнего футболиста. Сумма трансфера должна составить 20 миллионов рублей. При этом армейцы оставят за собой право обратного выкупа хавбека.

В нынешнем сезоне Ермаков отыграл 6 матчей за «Пари НН», не отличившись результативными действиями.