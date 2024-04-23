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Сегодня, 14:30

«РБ Спорт»: «Пари НН» выкупит Ермакова у ЦСКА за 20 миллионов рублей

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Руководство «Пари НН» заинтересовано в подписании полноценного контракта с полузащитником Никитой Ермаковым, выступающего за клуб на правах аренды из ЦСКА. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, нижегородцы планирует активировать опцию выкупа 21-летнего футболиста. Сумма трансфера должна составить 20 миллионов рублей. При этом армейцы оставят за собой право обратного выкупа хавбека.

В нынешнем сезоне Ермаков отыграл 6 матчей за «Пари НН», не отличившись результативными действиями.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Ермаков
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