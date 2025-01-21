Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

«Пари НН» интересуется нападающим «Левски» Сангаре

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Нападающий «Левски» Мустафа Сангаре может перейти в «Пари НН», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, нижегородский клуб контактировал с окружением футболиста и просматривал его на сборах в Турции.

Ранее в болгарских СМИ была информация о том, что «Пари НН» договорился с «Левски», но она не получила подтверждения. На данный момент клуб Виктора Гончаренко взял паузу в переговорах по Сангаре.

В этом сезоне 25-летний француз провел 20 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Контракт с текущим клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

После 18 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Левски
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Читайте также
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Отец Яниса Тиммы рассказал, почему сын перестал с ним общаться
На Трампа подали в суд из-за упрощающего увольнение федеральных служащих указа
Вокруг смерти баскетболиста Тиммы творится ад. Седокову опрашивает полиция, блогеры обвиняют ее в измене с Кокориным
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
МХЛ отстранила тренера «Реактора» на семь матчей за провокацию массовой драки
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Орлов: «Спартаковцы всерьез обсуждают возвращение Промеса... Где мораль? Он же преступник!»
«Зенит» сыграл вничью со сборной Иордании
Орлов — о Соболеве: «Как бы его выход на поле весной не шел во вред «Зениту»...»
Грулев объяснил переход в «Пари НН»: «Личка честно сказал, что не может гарантировать место на поле»
Орлов объяснил, почему у Артура не получилось в «Зените»
«Ахмат» в товарищеском матче победил сербскую «Войводину»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя