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Сегодня, 14:20

«Пари НН» интересуется полузащитником «Спартака» Игнатовым

Сергей Ярошенко
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил , что клуб интересуется полузащитником «Спартака» Михаилом Игнатовым.

«Насколько мы знаем, у Игнатова заканчивается контракт со «Спартаком». На данный момент клуб и футболист ведут переговоры о продлении. Пока они не готовы к общению. Когда будет какое-то понимание контрактных обстоятельств со «Спартаком», мы бы в режиме зондирования этот вопрос обсудили. Нам интересны любые футболисты, которые способны усилить «Пари НН». Игнатов является таким игроком. Пока надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Удальцова «РБ Спорт».

В этом сезоне на счету 24-летнего полузащитника 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Результативными действиями футболист не отметился. Контракт Игнатова со «Спартаком» истекает в конце декабря 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Михаил Игнатов
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
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