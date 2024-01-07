«Пари НН»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Футболисты и тренерский штаб «Пари НН» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором на выезде уступили «Зениту» со счетом 0:1.

Нижегородская команда выйдет из отпуска 10 января. В планах у клуба три зимних учебно-тренировочных сбора в ОАЭ. Первый — с 10 по 23 января команда будет работать в Аджмане. Второй сбор пройдет в Абу-Даби с 28 января по 8 февраля. И третий — в Абу-Даби с 12 по 23 февраля. В этот период нижегородский клуб проведет ряд контрольных матчей. 21 января «Пари НН» сыграет с корейским клубом «Чонбук», а 21 февраля — с «Ростовом».

По итогам 18 туров премьер-лиги «Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице с 24 очками.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде