«Пари НН» — «Краснодар»: за что Юран требовал удалить Черникова? Объясняем, что случилось

На 55-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Краснодар» (3:4) на дальней от скамеек запасных бровке произошло единоборство Виктора Александрова и Александра Черникова.

Случилось это около второго ассистента судьи Михаила Иванова — он дал сигнал судье флажком, был назначен штрафной удар в сторону ворот гостей.

В том моменте Александров, сидя на газоне, попытался выбить мяч, а Черников постарался отобрать его у соперника. В результате произошел контакт бутсы краснодарца с левой ногой нижегородца.

Возможно, это был тычок носком бутсы или же небольшой наступ. В любом случае это не нарушение правил, наказуемое вынесением предупреждения. Тем более второго предупреждения, за которым следует удаление. Так это выглядело в ходе матча во время телетрансляции.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считал иначе, о чем в оригинальной форме сказал резервному судье Игорю Панину.