На 42-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1) серьезно ошиблись арбитр Роман Галимов, его помощник и видеоассистенты.

«Пари НН» — «Крылья Советов».

«Пари НН» — «Крылья Советов».

Они не увидели, что Никита Каккоев в своей штрафной площади нарушил правила в борьбе с Владимиром Писарским. Нижегородец по очереди попал сопернику ногой сначала по правой ноге, а потом — по левой.

«Пари НН» — «Крылья Советов».

Этого не разглядел ни сам Галимов, ни его первый помощник Игорь Князев, ни его видеоассистенты Иван Сиденков и Егор Болховитин, которые провели свою проверку. В итоге при счете 1:1 был ошибочно не назначен 11-метровый удар в ворота хозяев поля.