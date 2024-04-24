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Судейство

Сегодня, 23:41

«Пари НН» — «Локомотив»: Цыганок ошибочно назначил два пенальти

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На 32-й и 90+1-й минутах матча 21-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Локомотив» (2:3) судья Сергей Цыганок ошибочно назначил 11-метровые удары. В первом случае он неверно оценил единоборство Жерзино Ньямси с Николозом Кутателадзе. Защитник железнодорожников не совершил ничего противоправного, что заставило бы соперника упасть.

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Сложилось впечатление, что перед этим нижегородец оказался в положении «вне игры», что он в момент паса располагался за линией офсайда. Но с помощью виртуальных офсайдных линий во время трансляции было показано, что Кутателадзе не попал в офсайд.

Что касается момента в конце матча, то поначалу Цыганок правильно не указал на 11-метровую отметку. Однако в его действия вмешались Алексей Амелин и Кирилл Левников. После их проверки судья отправился к монитору, где, посмотрев повторы, решил, что Дмитрий Живоглядов сфолил на Владиславе Сарвели. Но нижегородец не ударил соперника, не совершил умышленного или безрассудного действия. Он лишь продолжил движение, смотря в сторону мяча, а не на Сарвели. И, ставя бутсу на газон, наступил на бутсу соперника. В похожих моментах в этом сезоне пенальти не назначались либо признавались назначенными неправильно.

Нужно отметить, что Амелин выполнял функции ВАР впервые за семь месяцев. Его предыдущая игра в такой роли («Ростов» — «Урал») состоялась 29 сентября прошлого года.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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