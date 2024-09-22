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Сегодня, 20:55

Дубль Батракова принес «Локомотиву» победу над «Пари НН»

Алина Савинова
Алексей Батраков.
Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» на выезде победил «Пари НН» в матче 9-го тура чемпионата России — 3:1.

У железнодорожников в этой игре отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, который оформил дубль. Единственный гол нижегородцев забил Хуан Боселли.

«Локомотив» одержал третью победу подряд во всех турнирах. Команда Михаила Галактионова набрала 21 очко и сохраняет третью строчку в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» 7 баллов и 12-я позиция.

28 сентября «Локомотив» дома сыграет против «Спартака». Клуб из Нижнего Новгорода днем ранее отправится в гости к «Оренбургу».

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:3
Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород

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