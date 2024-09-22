Дубль Батракова принес «Локомотиву» победу над «Пари НН»

«Локомотив» на выезде победил «Пари НН» в матче 9-го тура чемпионата России — 3:1.

У железнодорожников в этой игре отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, который оформил дубль. Единственный гол нижегородцев забил Хуан Боселли.

«Локомотив» одержал третью победу подряд во всех турнирах. Команда Михаила Галактионова набрала 21 очко и сохраняет третью строчку в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» 7 баллов и 12-я позиция.

28 сентября «Локомотив» дома сыграет против «Спартака». Клуб из Нижнего Новгорода днем ранее отправится в гости к «Оренбургу».