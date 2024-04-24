«Пари НН» встретится с «Локомотивом» в 21-м туре чемпионата России в среду, 24 апреля. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Пари НН» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/24 доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Нижегородский клуб с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова располагается 5-й строчке чемпионата России, в их активе — 38 баллов.

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