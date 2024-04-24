«Пари НН» — «Локомотив»: Глушенков и Пиняев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Локомотивом» в перенесенном 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 18.15 по московскому времени.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Кутателадзе.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Глущенков, Боженов, Шнапцев, Стаматов, Карапузов, Ермаков, Царукян, Калайда, Зе Турбо, Боселли.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.

Запасные: Худяков, Митров, Магкеев, Жемалетдинов, Щетинин, Батраков, Дзюба, Сулейманов, Сарвели, Раков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив».