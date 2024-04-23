Сегодня, 18:15
24 апреля «Пари НН» дома в Нижнем Новгороде примет «Локомотив» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию встречи «Пари НН» — «Локомотив» можно будет бесплатно на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.45 мск. Игру также в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» по подписке. Она начнется в 18.05.
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых важных моментов противостояния команд Сергея Юрана и Михаила Галактионова. В матч-центре будут доступны ключевые события игры чемпионата России.
30 сентября 2023 года в 10-м туре РПЛ «Локомотив» на своем поле обыграл «Пари НН» со счетом 1:0.
«Локомотив» с 38 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» — 10-й с 28 баллами.
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.