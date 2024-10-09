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9 октября, 05:27

Legalbet: «Пари НН» может объявить о подписании контракта с Гончаренко 9 октября

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Пари НН» согласовал контракт с белорусским тренером Виктором Гончаренко, утверждает Legalbet.

По данным источника, специалист подпишет контракт с нижегородским клубом по схеме «1+1». Опция продления соглашения на один год активируется в случае, если команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона-2024/25.

Ожидается, что официально о назначении будет объявлено в среду, 9 октября.

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 11 очками в 11 матчах. 5 октября клуб объявил об отставке Саши Илича, который возглавлял команду с мая 2024 года.

Источник: Legalbet

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