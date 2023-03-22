«Пари НН» может подать апелляцию на решение КДК о техническом поражении

Сегодня, 17:06
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Пари НН» может подать апелляцию на решение присудить техническое поражение в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:3).
— У «Пари НН» есть шанс подать апелляцию.
— Если бы «Торпедо» не подало протест, дело бы не было рассмотрено?
— Помимо клуба, протест могла подать лига. Но мы рассматриваем дело по факту. Мы сами не можем возбуждать дело.
Полузащитник Ярослав Михайлов не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо», так как этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России. Это следует из статьи 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23.