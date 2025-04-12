«Пари НН» намекнул, что пенальти в матче с «Динамо» нужно было перебить

В «Пари НН» считают, что пенальти в ворота московского «Динамо» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ нужно было перебить.

Судья назначил 11-метровый на 90+9-й минуте встречи. Нападающий нижегородцев Тьяго Весино не смог реализовать его. После матча «Пари НН» опубликовал в своем Telegram-канале кадр, на котором видно, что во время исполнения Весино пенальти игрок соперника вбежал в штрафную раньше времени. Таким образом, клуб из Нижнего Новгорода намекнул, что пенальти нужно было перебить.

«Пари НН» набрал 20 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородцы продлили безвыигрышную серию до пяти матчей.