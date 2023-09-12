«Пари НН» намерен подписать нескольких футболистов до конца летнего трансферного окна

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что клуб ожидает подписания новых футболистов до закрытия летнего трансферного окна.

«Еще ожидаем новых футболистов. Обо всем пока сказать не могу, так как переговоры продолжаются», — сказал Мелик Гусейнов «СЭ».

Трансферное окно в России закрывается 14 сентября.

«Пари НН» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 7 матчах.

В восьмом туре чемпионата России нижегородцы сыграют против «Динамо» на выезде. Матч пройдет в пятницу, 15 сентября.