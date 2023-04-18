«Пари НН» направил в РФС жалобу на решение о техническом поражении в игре с «Торпедо»

«Пари НН» намерен оспорить решение о техническом поражении в матче 20-го тура РПЛ с «Торпедо». Клуб подал соответствующую жалобу в РФС.

«РФС получил от футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» обращение в апелляционный комитет на решение контрольно-дисциплинароного комитета о присуждении технического поражения в матче против «Торпедо», — цитирует ТАСС службу коммуникаций РФС.

Поражение нижегородской команде было присуждено из-за участия в матче полузащитника Ярослава Михайлова, который не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо», так как этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России.