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Сегодня, 11:31

«Пари НН» направил в РФС жалобу на решение о техническом поражении в игре с «Торпедо»

Руслан Минаев
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«Пари НН» намерен оспорить решение о техническом поражении в матче 20-го тура РПЛ с «Торпедо». Клуб подал соответствующую жалобу в РФС.

«РФС получил от футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» обращение в апелляционный комитет на решение контрольно-дисциплинароного комитета о присуждении технического поражения в матче против «Торпедо», — цитирует ТАСС службу коммуникаций РФС.

Поражение нижегородской команде было присуждено из-за участия в матче полузащитника Ярослава Михайлова, который не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо», так как этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России.

Источник: ТАСС
РПЛ
РФС
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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