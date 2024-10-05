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Сегодня, 16:37

«Пари НН» назначит нового тренера в начале международной паузы

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о новом главном тренере команды.

Ранее в субботу функционер объявил об отставке Саши Илича.

«Конечно, мы имеем планы. Чуть позже объявим, надо дождаться, не сегодня. К началу паузы на сборные будет новый специалист? Да», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Илич возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. Контракт 46-летнего серба с нижегородским клубом был рассчитан до конца июня 2025 года.

«Пари НН» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

Саша Илич
Футбол
РПЛ

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