«Пари НН» назначит нового тренера в начале международной паузы

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о новом главном тренере команды.

Ранее в субботу функционер объявил об отставке Саши Илича.

«Конечно, мы имеем планы. Чуть позже объявим, надо дождаться, не сегодня. К началу паузы на сборные будет новый специалист? Да», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Илич возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. Контракт 46-летнего серба с нижегородским клубом был рассчитан до конца июня 2025 года.

«Пари НН» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.