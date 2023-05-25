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Сегодня, 19:55

«Пари НН» не планирует выкупать Шильцова у «Спартака»

Алина Савинова
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Ринат Мавлетдинов, агент полузащитника «Пари НН» Константина Шильцова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Шильцов возвращается в «Спартак», а дальше будем думать. Будем ли рассматривать другой вариант? У игрока действующий контракт со «Спартаком», — цитирует Мавлетдинова Metaratings.ru.

21-летний футболист проводит этот сезон в «Пари НН» на правах аренды из «Спартака». В текущем сезоне Шильцов сыграл 15 матчей за клуб из Нижнего Новгорода во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.

«Спартак» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 53 очка. «Пари НН» с 26 очками идет на 14-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/pari-nn-ne-budet-vykupat-poluzashitnika-shilcova-u-spartaka-253884/
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