«Пари НН» обратился в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб попросил ЭСК разобрать два эпизода матча 21-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:3).
«Уже обратились, направили письмо в ЭСК. Просим разобрать два эпизода. Первый — пенальти за действия Живоглядова. Второй — нам не дали пробить пенальти на последних секундах матча, когда было нарушение на Шнапцеве», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».
«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Нижегородцы потерпели пятое поражение подряд. «Локомотив» (41) поднялся на четвертую строчку.