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Судейство

Сегодня, 16:16

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча против «Зенита»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Главный арбитр матча «Зенит» — «Пари НН» Сергей Иванов.
Фото ФК «Зенит»
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Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с 1-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) с просьбой рассмотреть четыре эпизода.

Нижегородцы попросили рассмотреть неудаления защитников сине-бело-голубых Дугласа Сантоса (на 3-й минуте встречи) и Роберто Ренана (на 33-й минуте), неназначенный пенальти в ворота Зенита на 44-й минуте матча и удаление защитника нижегородцев Виктора Александрова на 48-й минуте.

На 48-й минуте встречи главный судья Сергей Иванов показал желтую карточку Александрову, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода изменил свое решение и удалил футболиста с поля.

После матча главный тренер «Пари НН» Сергей Юран выразил недовольство судейством в матче. По его мнению, защитник нижегородцев Виктор Александров не заслуживал удаления.

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