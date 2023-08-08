«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча против «Краснодара» (0:1).

Нижегородский клуб попросил рассмотреть отсутствие красной карточки нападающему Джону Кордобе на 14-й минуте, неназначенный пенальти в добавленное к первому тайму время и удаление тренера команды Сергея Юрана.

«Оренбург» обратился в ЭСК РФС в связи с неназначенным пенальти в матче с «Уралом» (0:2) на 87-й минуте встречи.

«Сочи» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть отсутствие красной карточки футболисту «Ахмата» Бернарду Берише, а также неназначенные пенальти на 18-й и 79-й минутах встречи.