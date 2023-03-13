«Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку работе Фролова в матче с «Ростовом»

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два эпизода по итогам матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

Нижегородцы попросили рассмотреть засчитанный гол Андрея Ланговича на 55-й минуте, а также неудаление за лишение явной возможности забить гол со стороны защитника Евгения Чернова и неназначенный пенальти в ворота хозяев на 78-й минуте, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Также «Торпедо» обратилось в ЭСК с просьбой рассмотреть два неназначенных пенальти за игру рукой на 49-й и 90-й минутах матча с «Уралом» (0:1).