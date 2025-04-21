«Пари НН» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 25-го тура против «Локомотива» (0:3).

«Мы будем подавать с ЭСК РФС. Есть собранный контекст, который мы сейчас доформулируем и сегодня отправим. Попросим рассмотреть отмененный гол «Пари НН» и не удаление защитника «Локомотива» Самошникова», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» после 25-го тура занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.