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9 октября, 18:03

«Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера команды

Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Пари НН» объявил о назначении Виктора Гончаренко главным тренером команды.

Контракт с 47-летним специалистом заключен на два года.

Последним местом работы Гончаренко был «Урал», который он возглавлял с августа 2022-го по май нынешнего года. Также в ходе тренерской карьеры наставник работал в «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре».

После 11 туров чемпионата России нижегородская команда располагается на 12-м месте в таблице, набрав 11 очков. В следующем матче «Пари НН» примет «Ростов» 19 октября.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Виктор Гончаренко

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