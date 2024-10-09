«Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера команды

9 октября, 18:03
«Пари НН» объявил о назначении Виктора Гончаренко главным тренером команды.
Контракт с 47-летним специалистом заключен на два года.
Последним местом работы Гончаренко был «Урал», который он возглавлял с августа 2022-го по май нынешнего года. Также в ходе тренерской карьеры наставник работал в «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре».
После 11 туров чемпионата России нижегородская команда располагается на 12-м месте в таблице, набрав 11 очков. В следующем матче «Пари НН» примет «Ростов» 19 октября.