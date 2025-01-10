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Сегодня, 14:01

«Пари НН» объявил о подписании Вячеслава Грулева

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Динамо» и «Пари НН» достигли соглашения о трансфере полузащитника Вячеслава Грулева.

Пресс-служба нижегородского клуба сообщает, что контракт с 25-летним игроком рассчитан на 2,5 года.

Грулев уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2019/20. Тогда он находился в клубе на правах аренды.

Ранее «СЭ» сообщал, что футболист отправится в нижегородский клуб бесплатно, при этом у «Динамо» останется 30 процентов с последующей продажи.

В этом сезоне Грулев провел за бело-голубых 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: ФК «Пари НН»
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Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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