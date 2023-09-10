«Пари НН» объявил о переходе уругвайца Боселли

«Пари НН» объявил о переходе уругвайского нападающего Хуана Боселли. Контракт игрока рассчитан на три года.

За команду 23-летний футболист будет выступать под 20-м номером.

Боселли — воспитанник клуба «Дефенсор Спортинг». В составе молодежной сборной Уругвая стал в 2019 году бронзовым призером чемпионата Южной Америки среди молодежных команд.

Он также играл за клубы «Пералада», «Америка Минейро», «Атлетико Паранаэнсе», «Кадис В», «Тондела» и «Жил Висенте».