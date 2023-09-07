«Пари НН» объявил о подписании нападающего Кутателадзе

«Пари НН» подписал нападающего Николоза Кутателадзе. Как сообщает Telegram-канал клуба, контракт рассчитан на три года.

Он будет играть за «Пари НН» под номером 23.

22-летний Кутателадзе родился в Тбилиси в 2001 году, но в 2009 году вместе с семьей переехал в Прагу, где занимался футболом в школах «Спарты» и «Браника». В 2011 году перебрался во Францию. В академии «Лилля» за 6 сезонов он забил 117 мячей. В 2017-2018 годах Кутателадзе был в академии «ПСЖ», во Франции играл за «Родез».

В России нападающий выступал за команды системы красно-белых: «Спартак-М» и «Спартак-2». На его счету 66 матчей, 17 забитых мячей и 8 голевых передач.