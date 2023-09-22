«Пари НН» объявил о продлении контракта с Гоцуком: «Добро пожаловать в наш автобус!»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук продлил контракт с клубом, сообщил в своем Telegram-канале гендиректор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

Новое соглашение 31-летнего защитника рассчитано до конца сезона-2024/25. Предыдущий контракт Гоцука истекал летом следующего года.

Подписание контракта состоялось в городском автобусе.

«Кирилл Гоцук, добро пожаловать в наш «автобус»! Мы часто слышим, что стиль игры «Пари НН» сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением, но согласны с тем, что наша защита лучшая в лиге», — сказано в сообщении.