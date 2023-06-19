«Пари НН» объявил об уходе Дениса Глушакова из клуба

Полузащитник Денис Глушаков покинул «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

36-летний россиянин и клуб не стали продлевать контракт, который действует до конца июня 2023 года.

«Хочу сказать «Пари НН» спасибо за теплый прием! Очень важно, что команда осталась в премьер-лиге! Благодарю товарищей по команде за время, что удалось поиграть вместе. Впереди клуб ждет новый сезон. И я желаю руководству, команде и болельщикам удачи, процветания и успехов!» — приводит пресс-служба «Пари НН» слова Глушакова.

Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля 2023 года, он забил 1 гол в 9 матчах за команду.