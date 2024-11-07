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Сегодня, 20:03

«Пари НН» опубликовал манифест «О культуре боления» с призывом поддержать команды своего города

Владислав Маслов
Корреспондент
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Футбольный клуб «Пари НН» опубликовал манифест «О культуре боления», призывающий болельщиков активнее поддерживать спортивные команды из своих городов.

«Поддержка родных и самых близких болельщиков — особая ценность для молодых и развивающихся команд. «Пари НН», выступая за развитие культуры боления за команды из родных городов не из столиц, выпустил видео на тему важности поддержки своих клубов, включая локальные.

Наш клуб, как и многие другие, играет и существует для болельщиков и ради болельщиков. Легко поддерживать «большие», преимущественно, столичные команды с многолетней историей, давними традициями и столь же богатой историей побед и трофеев.
Но мы убеждены, что это явление не должно быть повсеместным, захватывающим и регионы. Гораздо круче поддерживать свои команды, вместе с ними переживать этапы развития, радоваться победам и разделять неудачные моменты, которые всегда встречаются на спортивном пути.

Впереди важные матчи, значительная часть сезона. Самое время присоединиться к поддержке «Пари НН». Давайте вместе окрасим Нижний Новгород в наши родные бело-сине-голубые цвета! Также мы призываем болельщиков из других городов не забывать о цветах своих команд.

Поддерживать свои, родные команды — это модно! Это и есть настоящее!», — говорится в тексте документа.

После 14 туров нижегородцы занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

Источник: ФК Пари НН
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)

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