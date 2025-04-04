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4 апреля, 21:03

«Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН», Гюрлюк сделал два голевых паса

«Оренбург» нанес «Пари НН» четвертое поражение подряд
Руслан Минаев
Игроки «Оренбурга» отмечают гол Артема Касимова.
Фото ФК Оренбург
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«Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» в матче 23-го тура РПЛ — 2:1.

У гостей голы забили Артем Касимов (24-я минута) и Брайан Мансилья (45+1-я). Две результативные передачи сделал Эмирджан Гюрлюк. У хозяев отметился с пенальти Тьяго Весино (45+7-я).

На 90+8-й минуте «Оренбург» остался вдесятером — красную карточку получил Саид Сахархизан.

«Оренбург» одержал вторую победу в трех последних матчах. Команда Владимира Слишковича набрала 14 очков и занимает 15-е место в таблице РПЛ.

«Пари НН» потерпел четвертое поражение подряд. Команда Виктора Гончаренко с 19 очками — на 13-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур.
04 апреля, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:2
Оренбург
58
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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