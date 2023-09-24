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Сегодня, 15:57

«Оренбург» впервые проиграл под руководством Деограсии, уступив «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Пари НН» — «Оренбург».
Фото ФК «Пари НН»
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«Пари НН» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 9-го тура РПЛ — 3:1.

Счет на 28-й минуте открыл защитник гостей Матиас Перес. В конце тайма команда Сергея Юрана отыгралась благодаря голу Зе Турбо. На 53-й минуте гол Севикяна вывел нижегородцев вперед, а итоговый счет на 75-й минуте установил Хуан Боселли.

Для Зе Турбо и Боселли голы стали дебютными за «Пари НН».

«Пари НН» набрал 14 очков и поднялся на шестое место в РПЛ. «Оренбург» с 8 очками занимает 12-е место. Команда впервые уступила под руководством Давида Деограсии. Ранее «Оренбург» одержал четыре победы и единожды сыграл вничью в 5 матчах после смены тренера.

В следующем туре нижегородцы в гостях сыграют с «Локомотивом», а «Оренбург» на своем поле примет «Зенит». Оба матча пройдут 30 сентября.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
3:1
Оренбург
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
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