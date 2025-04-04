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Судейство

4 апреля, 19:57

«Пари НН» — «Оренбург»: Шафеев правильно не назначил пенальти, ВАР правильно не вмешался

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Пари НН» — «Оренбург»: мяч попал Артему Касимову в руку.
Фото Скриншот трансляции
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На 30-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Оренбург» судья Рафаэль Шафеев правильно не назначил пенальти в ворота гостей, а видеоарбитр Ян Бобровский после очень долгой проверки принял верное решение, подтвердив вердикт коллеги.

В том моменте мяч попал Артему Касимову в руку, которая была прижата к телу и не увеличивала его неестественным образом. Срикошетив, мяч полетел в направлении Эмирджана Гюрлюка. Могло показаться, что он угодил ему в задранную вверх руку, но на самом деле попал в грудь.

Фото Скриншот трансляции

Бобровский убедился, что оснований для назначения 11-метрового удара нет, и сообщил об этом Шафееву.

А вот на 45+6-й минуте судья после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов на мониторе у поля решил иначе — наказал «Оренбург» пенальти за игру рукой.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур.
04 апреля, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:2
Оренбург

8
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Рафаэль Шафеев
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