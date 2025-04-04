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4 апреля, 17:55

«Пари НН» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы

Руслан Минаев
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«Пари НН» и «Оренбург» объявили стартовые составы перед матчем 23-го тура РПЛ. Начало игры — в 19.00 мск.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Эктов, Шоштарич, Магкеев, Трошечкин, Вешнер, Царукян, Весино, Босели, Грулев.

Запасные: Лукьянов, Мелентьев, Марадишвили, Карапузов, Ермаков, Каккоев, Кастильо, Гоцук, Шнапцев, Кокшаров.

«Оренбург»: Москвичев, Караташ, Касимов, Татаев, Сидоров, Прохин, Башич, Рыбчинский, Гюрлюк, Мансилья, Савельев.

Запасные: Скичко, Сысуев, Сахархизан, Оганесян, Михайлов, Малых, Муро, Зотов, Сыщенко, Ревазов, Марин, Барановский.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур.
04 апреля, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:2
Оренбург
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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