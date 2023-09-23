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Сегодня, 14:00

«Пари НН» — «Оренбург»: время начала и где смотреть матч РПЛ

Трансляция матча РПЛ «Пари НН» — «Оренбург» начнется в 13.00 мск 24 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Сергей Юран и футболист Зе Турбо.
Сергей Юран (слева) и Зе Турбо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Пари НН» на своем поле в Нижнем Новгороде примет «Оренбург» в девятом туре чемпионата России по футболу в воскресенье, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Пари НН» — «Оренбург» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало — в 13.00 24 сентября.

Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Нижегородская команда под руководством тренера Сергея Юрана набрала 11 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» располагается на 11-й строчке с 8 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
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