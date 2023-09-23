«Пари НН» на своем поле в Нижнем Новгороде примет «Оренбург» в девятом туре чемпионата России по футболу в воскресенье, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Пари НН» — «Оренбург» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало — в 13.00 24 сентября.

Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Нижегородская команда под руководством тренера Сергея Юрана набрала 11 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» располагается на 11-й строчке с 8 баллами.

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