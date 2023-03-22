«Пари НН» оспорит решение о присуждении технического поражения в матче с «Торпедо»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов заявил, что клуб не согласен с присуждением технического поражения в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» и рассмотрит возможность обжаловать решение КДК РФС.

«В первую очередь, мы приносим извинения нашим болельщикам за возникшую ситуацию, — цитирует пресс-служба клуба Измайлова. — «Пари Нижний Новгород» не снимает с себя ответственность за произошедшее. И сделает все, чтобы подобное не повторилось. Но учитывая фактические обстоятельства данного дела, мы не согласны с вынесенным решением и рассматриваем возможность подать жалобу в Апелляционный комитет РФС. Мы убеждены, что спортивный результат команды должны добывать только на футбольном поле».

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов не имел права выходить на поле в матче с «Торпедо», так как этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России. Это следует из статьи 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23.