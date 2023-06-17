«Пари НН» отказался выкупать нападающего ЦСКА Яковлева

Сегодня, 19:25
«Пари НН» не стал выкупать права на форварда ЦСКА Владислава Яковлева, сообщает Metaratings.ru.
Вторую часть сезона-2022/23 футболист провел в нижегородской команде на правах аренды.
По информации источника, первый предсезонный тренировочный сбор Яковлев, вероятно, начнет в составе ЦСКА. Однако пока нет ясности, останется ли 21-летний нападающий в команде на следующий сезон или нет.
Яковлев является воспитанником ЦСКА. В минувшем сезоне он сыграл в 29 матчах за московскую команду и «Пари НН» во всех турнирах, отметился 2 голами и 3 результативными передачами.