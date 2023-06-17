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Сегодня, 19:25

«Пари НН» отказался выкупать нападающего ЦСКА Яковлева

Алина Савинова
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«Пари НН» не стал выкупать права на форварда ЦСКА Владислава Яковлева, сообщает Metaratings.ru.

Вторую часть сезона-2022/23 футболист провел в нижегородской команде на правах аренды.

По информации источника, первый предсезонный тренировочный сбор Яковлев, вероятно, начнет в составе ЦСКА. Однако пока нет ясности, останется ли 21-летний нападающий в команде на следующий сезон или нет.

Яковлев является воспитанником ЦСКА. В минувшем сезоне он сыграл в 29 матчах за московскую команду и «Пари НН» во всех турнирах, отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/pari-nn-otkazalsya-vykupat-forvarda-cska-yakovleva-259554/
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