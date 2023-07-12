«Пари НН» отклонил предложение «Газишехир Газиантеп» по Сулейманову из-за личного желания губернатора

Как стало известно «СЭ», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично отклонил предложение турецкого «Газихшехир Газиантеп» по возможному трансферу нападающего Тимура Сулейманова.

Генеральный директор Равиль Измайлов и главный тренер команды Сергей Юран были готовы отпустить футболиста. Однако, уход нападающего в летнее трансферное окно остается возможным в случае, если «Пари НН» сможет усилить линию атаки.

Ранее «СЭ» сообщал об интересе «Газишехир Газиантеп» к Тимуру Сулейманову.

В сезоне-2022/23 Сулейманов провел 36 матчей за «Пари НН», в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.