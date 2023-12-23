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РПЛ

Сегодня, 12:22

«Пари НН» планирует провести консультации с РФС и РПЛ об участии клуба в Суперлиге

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о желании клуба принять участи в розыгрыше Суперлиги.

Ранее руководитель клуба в шутку в своем Telegram-канале заявил, что планирует подать заявку на участие в Суперлиге.

«Конечно, это отчасти шутка. Но, с другой стороны, и не шутка. Для России сейчас очень важно выходить на международный уровень в футболе, чтобы не терялась практика. Если Суперлига будет открыта для российских команд — это добавит зрелищности и возможности для российских футболистов и наших болельщиков. С одной стороны, мы слегка иронизируем на эту тему. С другой, почему бы и нет? Мы изучим вопрос, будем находиться в консультации с РФС и РПЛ. Все должно быть правильно выстроено юридически. Держим руку на пульсе, вопрос со стартом Суперлиги будет изучен нашей командой», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После 18 туров нижегородцы с 24 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

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