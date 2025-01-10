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Сегодня, 15:50

Источник: «Пари НН» планирует взять на сборы голкипера Матвея Коврука

Сергей Ярошенко
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«Пари НН» планирует взять на сборы белорусского вратаря Матвея Коврука, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, спортивный отдел нижегородского клуба настаивает на кандидатуре футболиста и планирует подписать с ним контракт. При этом главный тренер команды Виктор Гончаренко считает, что команде хватает двух вратарей: Никиты Медведева и Вадима Лукьянова.

1 января 19-летний голкипер покинул дзержинский «Арсенал» в связи с истечением срока контракта. Ранее Коврук также играл за «ЦФ Брест», «Динамо» Брест и молодежные команды брестского «Руха». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 тысяч евро.

Источник: Legalbet.ru
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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