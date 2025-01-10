Источник: «Пари НН» планирует взять на сборы голкипера Матвея Коврука

«Пари НН» планирует взять на сборы белорусского вратаря Матвея Коврука, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, спортивный отдел нижегородского клуба настаивает на кандидатуре футболиста и планирует подписать с ним контракт. При этом главный тренер команды Виктор Гончаренко считает, что команде хватает двух вратарей: Никиты Медведева и Вадима Лукьянова.

1 января 19-летний голкипер покинул дзержинский «Арсенал» в связи с истечением срока контракта. Ранее Коврук также играл за «ЦФ Брест», «Динамо» Брест и молодежные команды брестского «Руха». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 тысяч евро.