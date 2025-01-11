В «Пари НН» рассказали о ситуации с продлением контрактов Гоцука и Каккоева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» ситуацию с контрактом защитника и капитана нижегородцев Кириллом Гоцуком.

«Пока с Кириллом не было обсуждений по новому контракту. Давайте для начала дождемся сборов, а также решений тренерского штаба и самого Кирилла, чтобы потом переходить к обсуждению планов на будущее», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Генеральный директор «Пари НН» также ответил на вопрос о возможности продления контракта с защитником Никитой Каккоевым.

«С Никитой пока тоже разговоров не было. И он, и Кирилл являются прочными игроками обоймы «Пари НН», мы рассчитываем на них в ближайшее время. Сейчас разговоры о дальнейших планах со всеми нашими нынешними игроками — на время сразу после сборов», — добавил Мелик-Гусейнов.

В нынешнем сезоне Гоцук провел за «Пари НН» 19 матчей, в которых отметился 2 забитыми голами. Каккоев выходил на поле в нынешнем сезоне в составе «Пари НН» в 19 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракты обоих игроков действуют до лета 2025 года.